Lübeck (ots) – In der Herbstferienzeit 2017 finden in der Zeit vom 17. Oktober bis einschließlich 26. Oktober 2017 wieder in der Jugendverkehrsschule am Meesenring 7 die beliebten Verkehrserziehungs-Kurse für Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren statt. Die Verkehrserziehung wird durch den Rotary Club Lübeck-Burgtor in Zusammenarbeit den Verkehrslehrern der Polizeidirektion Lübeck ermöglicht. Eintrittskarten können kostenlos bei den Lübecker Polizeirevieren abgeholt werden. Erwachsene Begleitpersonen benötigen keine Eintrittskarte. Diese Veranstaltungen sind nicht für Gruppen und Kindergärten geplant. Bitte maximal 2 Karten je Familie.

Quelle: presseportal.de