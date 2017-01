POL-HL: Polizeidirektion Lübeck / Aufmerksame Bankmitarbeiter vereiteln Enkeltrick

Lübeck (ots) – Am vergangenen Mittwoch (25.01.2017) war Lübeck erneut das Ziel von Telefonbetrügern. Innerhalb kürzester Zeit wurden dem Kommissariat 13 ein halbes Dutzend Anrufe einer weiblichen Person bei älteren Mitbürgern bekannt. In einem Fall glaubten die Angerufenen, dass es sich um eine nahe Verwandte handelt, die eine finanzielle Notlage vorgab. Gemeinsam begab sich das Ehepaar mit einem von der Anruferin organisierten Taxi zur Hausbank in die Innenstadt, um dort einen höheren Geldbetrag abzuheben. Im Gespräch mit den Bankmitarbeitern kamen diesen Zweifel auf, so dass die Polizei verständigt wurde. Durch das konsequente Handeln der Bankmitarbeiter sowie der nachfolgenden Betreuung durch mehrere Polizeibeamte konnte das Ehepaar vor einem Vermögensschaden bewahrt werden. Auch die übrigen Anrufe im Lübecker Stadtgebiet endeten als Versuch. Vor dem Hintergrund der hier aufgeführten Fälle bittet die Polizei nochmals darum, folgende Hinweise zu beachten: – Seien Sie misstrauisch, wenn sich Ihr Gegenüber am Telefon nicht mit Namen meldet – Vergewissern Sie sich, ob es sich bei dem Anrufer wirklich um einen Verwandten handelt, in dem Sie ihn unter der bisher bekannten Nummer zurückrufen und lassen sich den Sachverhalt bestätigen – Geben Sie keine Auskunft über Ihren familiären oder finanziellen Verhältnisse – Übergeben Sie niemals Geld oder andere Wertgegenstände an unbekannte Personen – Informieren Sie die Polizei, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig erscheint, oder wenn Sie Opfer geworden sind – Sprechen Sie bitte immer wieder mit Eltern, Großeltern oder anderen Verwandten und Bekannten über die Gefahren solcher betrügerischen Anrufe

Quelle: presseportal.de