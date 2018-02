Lübeck (ots) – Acht Unfälle sind die Bilanz für den heutigen Montagvormittag. Es wurden keine verletzten Personen gemeldet. 09:10 Uhr: Unfall zwischen zwei Fahrzeugen im Bereich der Kreisstraße 13 09:10 Uhr: Unfall in der Hohelandstraße 09:15 Uhr: leichter Unfall Karpfenbruchwiese 09:30 Uhr: leichter Unfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Schwartauer Allee 10:30 Uhr: Unfall mit einem Lkw Bei der Lohmühle 11:20 Uhr: Unfallflucht im Parkhaus eines Hotels in der Willy-Brandt-Allee 11:25 Uhr: ein leichter Unfall direkt auf der Willy-Brandt-Allee 11:40 Uhr: leichter Unfall im Giselherweg

Quelle: presseportal.de