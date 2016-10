POL-HL: Polizeidirektion Lübeck / Die Nacht vor Allerheiligen – Halloween

Lübeck (ots) – „Süßes – sonst gibt es Saures!“ Die Regionalleitstelle der Polizeidirektion Lübeck verzeichnete einen relativ ruhigen Einsatzverlauf. In Lübeck und Ostholstein wurden die Streifenwagen zu 14 Einsätzen (2015: 12) anlässlich von Halloween geschickt. Davon waren es fünf Einsätze in Ostholstein. Überwiegend kam es zu Belästigungen durch Eierwürfe oder dem illegalen Zünden von Böllern. In Stockelsdorf ging eine Fensterscheibe zu Bruch. Zu einem Einsatz der Berufsfeuerwehr und Polizei im Lübecker Schaluppenweg kam es aufgrund einer gemeldeten Rauchentwicklung gegen 18.40 Uhr. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass offenbar eine Nebelmaschine für diese Fehleinschätzung der Lage verantwortlich war.

Quelle: presseportal.de