Lübeck (ots) – Die Landespolizei kontrolliert in dieser Woche verstärkt zu den Themen „Handy am Steuer“ und „Gurtpflicht“. Die Polizei in Lübeck kontrollierte am heutigen Mittwoch (13.09.) zu diesem Landesschwerpunkt in St. Gertrud. In der Neuen Hafenstraße waren 10 Beamte des 3. Polizeireviers sowie den Polizeistationen Eichholz und Schlutup eingesetzt. In der Zeit von 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr wurden 950 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei stellten die Polizisten 23 sogenannte Gurtverstöße fest. Zwölf Fahrzeugführer nutzten unerlaubt ihr Mobiltelefon. Weiter sind über den Tag knapp 20 Beamte im südlichen Ostholstein konzentriert im Einsatz. Hier werden kurzzeitige Standkontrollen an verschiedenen Orten durchgeführt bzw. mobil kontrolliert. Hier liegen die Zahlen noch nicht fest, da die Kontrolltätigkeiten noch andauern. Weiter wird auf die Pressemitteilung des Landespolizeiamtes vom heutigen Tage (15.15 Uhr) hingewiesen http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/58623/3734581

Quelle: presseportal.de