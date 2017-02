POL-HL: Polizeidirektion Lübeck / Informationsveranstaltung Einbruchschutz in Neustadt i. H.: Freitag, 24.02.2017

Lübeck (ots) – Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist kontinuierlich hoch. Neben materiellen Schäden sind häufig psychische Belastungen und Traumatisierung eine Folge für die Betroffenen und können deren Sicherheitsgefühl und Wohlbefinden nachhaltig beeinträchtigen. Nahezu jedes fünfte Opfer zieht nach der Tat aus seiner Wohnung aus. Die Polizei kann dieses Problem nicht alleine lösen. Es gilt daher, das Augenmerk auch auf die Eigenvorsorge zu richten durch: » Einbau von Sicherheitstechnik, » sicherheitsbewusstes Verhalten und » Aufmerksamkeit im Wohnumfeld. Denn nachweislich misslingen über 40 Prozent der Einbrüche nicht zuletzt durch vorhandene Sicherungseinrichtungen und eine aufmerksame Nachbarschaft. Dies zeigt: Präventionsmaßnahmen lohnen sich! Investieren Sie deshalb in Sicherheitstechnik! Die Polizeidirektion Lübeck bietet in Zusammenarbeit mit der Opferhilfeorganisation WEISSER RING sowie zertifizierten Errichterunternehmen (Fachfirmen für Einbruchschutz) eine weitere Tagesveranstaltung zum Thema Einbruchschutz an. Diese wird in der Zeit von 10 – 17 Uhr beim TEAM – Baucenter in Neustadt, Eutiner Straße 33, 23730 Neustadt stattfinden. Teilnehmen werden folgende Errichterunternehmen: 1. Tischlerei Bendtfeld, Sierksdorf 2. Fensterhersteller Mahnholz, Beverungen 3. Sicherheitstechnik Elektro Schmidt, Neustadt und 4. GEV – Brandschutz, Neustadt Neben zwei Vorträgen durch die Polizeihauptkommissare Cay Fischer und Torsten Stieler sind Beratungen und Vorführungen sowie Einbruchdemonstrationen vorgesehen.

Quelle: presseportal.de