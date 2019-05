Lübeck (ots) – Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck Am heutigen Sonntag (19.05.2019) wurde der Polizei gegen 13.00 Uhr telefonisch mitgeteilt, dass er mit einem Messer Familienmitglieder getötet habe. Aufgrund dieser am Telefon geäußerten Behauptung wurde die Wohnortanschrift des Mannes in Glinde umgehend von Polizeikräften aufgesucht. Am Einsatzort eingetroffen lief der Tatverdächtige nach einem kurzen Wortwechsel mit den Polizeibeamten mit vorgehaltener Schusswaffe auf die Beamten zu. Der Angriff des 38-jährigen wurde durch gezielte Schüsse auf die Beine des Mannes beendet. Der Mann wurde festgenommen und einem Hamburger Krankenhaus zugeführt. Er ist nicht lebensgefährlich verletzt. Anschließend stellte sich heraus, dass in dem von dem Tatverdächtigen bewohnten Haus niemand verletzt oder gar getötet worden war. Die weitere Sachbearbeitung im beschriebenen Falle hat das Kommissariat 1 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck übernommen. Nachfragen zum beschriebenen Sachverhalt werden bis 18.00 Uhr des heutigen Tages von der Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck, Frau Dr. Hingst, unter 0170 – 565 08 37 beantwortet.

Quelle: presseportal.de