Lübeck (ots) – Die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalpolizeistelle Bad Schwartau bekommen am Mittwoch (04.07.2018) die Gelegenheit, ein „ungelöstes Aktenzeichen“ im Fernsehen zu präsentieren. Der Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in Timmendorfer Strand vom 27.07.2017 erregte bundesweites Aufsehen: Die beiden Täter gelangten gegen 10.30 Uhr in das Geschäft, nachdem einem der beiden Personen auf Klingeln geöffnet worden war. In der Folge bedrohte ein Täter das Personal mit einer Schusswaffe, während der andere Täter mit einem Hammer eine Vitrine einschlug, um an die darin befindlichen Uhren zu gelangen. Weil der für die anschließende Flucht bereit gestellte Motorroller nicht ansprang, flüchteten die Täter zu Fuß. Sie konnten bis heute nicht gefasst werden, obwohl die Überwachungskamera von den Räubern bei der Tatausführung gute Aufnahmen fertigte. Die Kripo Bad Schwartau wird diesen Fall am kommenden Mittwoch (4. Juli 2018) in der live ausgestrahlten Fernsehsendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ darstellen. Die Ermittler der Kriminalpolizeistelle erhoffen sich durch die Präsentation dieses Falles neue Hinweise und Ermittlungsansätze von den Zuschauern dieser Sendung, die zur Lösung dieses Falles beitragen können. Dafür stehen den Hinweisgebern während der Sendung die Telefonleitungen im Fernsehstudio zur Verfügung. Darüber hinaus stehen die Kripo Bad Schwartau und der Zentrale Kriminaldauerdienst Lübeck während und nach der Sendung unter Rufnummer 0451- 220 7564 zur Verfügung, um eingehende Hinweise entgegen zu nehmen.

Quelle: presseportal.de