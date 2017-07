Lübeck (ots) – Am Mittwochnachmittag (12.07.2017) verletzten sich in einem Linienbus in der Moislinger Allee mehrere Personen gegenseitig mit Messern. Auf Antrag der Lübecker Staatsanwaltschaft wurde gegen einen der Täter wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung Haftbefehl erlassen. Der Beschuldigte sitzt nun in der Justizvollzugsanstalt Lübeck. Vanessa von Hahn

Quelle: presseportal.de