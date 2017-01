POL-HL: Polizeidirektion Lübeck / Michael Bergmann wird neuer Präventionsbeamter im Kreis Ostholstein

Lübeck (ots) – Ab 01. März 2017 wird Michael Bergmann (51) der Präventionsbeamte im Bereich Ostholstein in Eutin und ist somit der Nachfolger des pensionierten Jürgen Gertz. Organisatorisch gehört er zum Sachgebiet 1.4 -Präventionsstelle- in Lübeck unter der Leitung von Polizeihauptkommissar Jürgen Niemann. Michael Bergmann trat am 01. April 1982 seinen Dienst bei der Landespolizei Schleswig-Holstein. Nach Beendigung der Ausbildung folgten Verwendungen in der Einsatzhundertschaft und beim Mobilen Einsatzkommando/Personenschutz. Anschließend folgten verschiedene Verwendungen im polizeilichen Einzeldienst in Lübeck und Ostholstein. Seit 2003 arbeitet Michael Bergmann im Bereich der Jugendkriminalität; unter anderem als Jugendsachbearbeiter, im Rahmen der kriminalpolizeilichen Räte und als Referent in der polizeilichen Fortbildung. In dieser Zeit wirkte er ebenfalls – gemeinsam mit Jürgen Gertz – bei verschiedenen Programmen und Projekten mit, die teilweise auf Landesebene ausgezeichnet wurden. Vor diesem Hintergrund wird Polizeihauptmeister Michael Bergmann die Arbeit im präventiven Bereich fortsetzen. Schwerpunkte werden im Rahmen der Jugendarbeit die Felder „Medien“, „Drogen“ und „Gewalt“ sowie das Thema „Einbruchschutz“ sein. Michael Bergmann ist verheiratet und hat 4 Kinder. In seiner Freizeit trainiert er die Fußballjugend und ist als Referent in der Fussballtrainerausbildung tätig.

