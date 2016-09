POL-HL: Polizeidirektion Lübeck / Neuer Leiter des Führungsstabes und Vertreter des Behördenleiters bei der Polizeidirektion Lübeck

Lübeck (ots) – Am 01. Oktober 2016 übernimmt Polizeidirektor Bernd Olbrich (50) als Nachfolger des Polizeidirektors Ulf Witt die Leitung des Führungsstabes bei der Polizeidirektion Lübeck. Zeitgleich ist er durch diese Funktion der Vertreter des Behördenleiters, Herrn Leitender Polizeidirektor Norbert Trabs. Ulf Witt geht mit Ablauf des 30. Septembers 2016 in Pension. Bernd Olbrich hat in seiner Dienstzeit auf Lübecker Revieren, in der Führungsgruppe der Polizeiinspektion und dem Führungsstab der Polizeidirektion Süd in der Hansestadt gearbeitet, zuletzt im Frühjahr 2015 als Abschnittsleiter Öffentlichkeitsarbeit anlässlich der G 7 – Außenministerkonferenz. Mit diesem Einsatz gingen zugleich zehn Jahre als Dezernatsleiter Öffentlichkeitsarbeit und Prävention im Landespolizeiamt Kiel zu Ende. Seine nächste Station war die stellvertretende Leitung der Fachinspektion Aus- und Fortbildung in Eutin. Diese Zeit war von August 2015 bis Januar 2016 durch die Abschnittsleitung Öffentlichkeitsarbeit in der BAO Flüchtlinge in Kiel unterbrochen. Der gebürtige Lübecker ist verheiratet und hat drei Töchter. Bernd Olbrich: „Ich freue mich, alte Fäden aufzunehmen, neue Kontakte zu knüpfen und die polizeilichen Kooperationspartner kennenzulernen!“.

