Lübeck (ots) – 197 (275) größere und kleinere Einsätze hatten die Beamtinnen und Beamten der Polizeidirektion Lübeck in der Silvesternacht in Lübeck und Ostholstein zu bewältigen. In Zahlen die Einsätze von 18.00 Uhr bis 06.00 Uhr: Lübeck 100 (Vorjahr 162) und Ostholstein 97 (113) Somit war die Silvesternacht keine ruhige, aber für einen Jahreswechsel auch keine ungewöhnliche Nacht. Die niedrigen Einsatzzahlen sind sicherlich auch in dem schlechten Wetter zu begründen. Die Besucherzahlen liegen nach polizeilicher Schätzung in Grömitz bei 3000, Timmendorfer Strand bei 10.000 und in Travemünde bei 4000. Am Holstentorplatz hielten sich ca. 550 Leute auf. Diese Veranstaltungen waren überwiegend ruhig und ohne herausragende, polizeiliche Einsätze. Im Folgenden einige Einsätze, gesplittet nach Lübeck und Ostholstein, anhand der Protokolle der Regionalleitstelle dargestellt: In Lübeck: 18:23 Uhr: Belästigung durch Feuerwerk in der Mierendorffstraße. 18:33 Uhr: Ein paar Jugendliche haben wohl eben in der Korvettenstraße den Briefkasten mit Böllern“ gesprengt. Es gibt keine Täterbeschreibung. 18:59 Uhr: In der Krähenstraße liegt eine Person im Hauseingang und ist nicht ansprechbar. 19:11 Uhr: Ein Nachbar in der Sandkrugskoppel hat seit 14.00 Uhr überlaute Musik an. 20:39 Uhr: Im Sterntalerweg werden möglicherweise sogenannte Polenböller abgebrannt. 21:25 Uhr: In Brandenbaum ist der Golden Retriever „Bella“ weggelaufen 22: 06 Uhr: In der Vorwerker Straße schießen Jugendliche horizontal mit Signalmunition. 22:47 Uhr: Auch im Forstmeisterweg ist ein Hund weggelaufen. 22:50 Uhr: Am Behnckenhof fällt bei einer Kontrolle auf, dass der Fahrer gar keine gültige Fahrerlaubnis hat. 23:10 Uhr: Zehn Jugendliche haben in der Innenstadt vermutlich Fahrzeuge beschädigt und sich jetzt in ein Parkhaus geflüchtet. 23:16 Uhr: Ein Funkwagen wird im Mönkhofer Weg mit Böllern beworfen. 00:02 Uhr: In der Alfstraße wurde der Anrufer gerade von einer anderen Personengruppe mit einer Rakete beworfen. Er hat nun eine beschädigte Jacke. 00:11 Uhr: In der Brockesstraße wirft ein 16-jähriger mit sogenannten Polenböllern. 01:21 Uhr: Im Mönkhoferweg brennt ein Container. Feuerwehr rückt aus. 01:31 Uhr: In der Engelsgrube ist nach einer Schlägerei beim Geschädigten ein Zahn locker. Ein Rettungswagen wird abgelehnt. 02.10 Uhr: Eine nette alte Dame aus Brandenbaum meldet sich telefonisch aus ihrer Wohnung. Sie ist aus dem Rollstuhl gestürzt und kann niemanden erreichen. Die Polizei erreicht den Pflegedienst und kann vermitteln. Und, und und…. In Ostholstein: 19:06 Uhr: Treffen der Einsatzkräfte am Seebrückenplatz in Timmendorfer Strand zur Besprechung des Einsatzes. 19:07 Uhr: In Grömitz sollen Personen gezielt auf Möwen schießen. 20:35 Uhr: In Wangels kam es auf der Bundesstraße 202 zu einem Wildunfall. 20:41 Uhr: Neben einem Reetdachhaus am Kellersee in Eutin werden Feuerwerkskörper abgebrannt. 21:43 Uhr: In Heiligenhafen brennt ein Mülleimer. Die Feuerwehr ist unterwegs. 22:12 Uhr und 22:14 Uhr: In Bad Schwartau und Oldenburg wurden Briefkästen mit Pöllern beschädigt. 23:03 Uhr: In Stockelsdorf hat eine Jugendgruppe in einer Glasflasche einen Böller gezündet. Die Splitter sind über die geparkten Fahrzeuge geflogen. 23:26 Uhr: Der nächste Wildunfall, diesmal in Ratekau. 00:12 Uhr: Neustadt i.H. ein volltrunkener 15-jähriger ist nicht ansprechbar. 00:47 Uhr: In Malente bewerfen Jugendliche Fahrzeuge. 01:29 Uhr: In Bad Schwartau brennt ein Rollcontainer. 02:11 Uhr: In Neustadt i.H. ist ein Mann beim Aussteigen aus dem Auto gefallen. Er sitzt jetzt vor dem Auto und die Anruferin kann ihm nicht hochhelfen, da er alleine nicht aufstehen. Und, und, und….

Quelle: presseportal.de