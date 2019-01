Lübeck (ots) – Die Silvesternacht wurde von der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung friedlich und ausgelassen gefeiert. Aus polizeilicher der Regionalleitstelle „Süd“ der Polizeidirektion Lübeck kam es erwartungsgemäß ab 00:00 Uhr zu einem Anstieg der Einsätze. Gründe hierfür waren in vielen Fällen alkoholbedingt und der leichtsinnige Umgang mit Feuerwerkskörpern. 272 (Vorjahr 197) größere und kleinere Einsätze hatten die Beamtinnen und Beamten der Polizeidirektion Lübeck in der Silvesternacht in Lübeck und Ostholstein zu bewältigen. In Zahlen die Einsätze von 18.00 Uhr bis 06.00 Uhr: Lübeck 155 (100) und Ostholstein 117 (97). Somit war die Silvesternacht keine ruhige, aber für einen Jahreswechsel auch keine ungewöhnliche Nacht. Die Großveranstaltungen in Travemünde, Timmendorfer Strand und Grömitz wurden sehr gut besucht und verliefen ohne nennenswerte Vorkommnisse. Ein Brand eines Unterstandes für Fahrzeuge und Anhänger in Süsel/OT Zarnekau, beschäftigte am 31. Dezember 2018 Feuerwehr und Polizei. Ein gemauerter Unterstand (ca. 6 m x 18 m) mit Wellblechdach auf Holzständerwerk brannte nieder. Das Feuer brach im Bereich eines untergestellten Geländewagens aus. Weiterhin brannten drei Anhänger mit Segelzubehör sowie weitere Wassersportgeräte aus. Das reetgedeckte Wohnhaus wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursache steht nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: presseportal.de