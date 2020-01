Lübeck (ots) – 213 größere und kleinere Einsätze hatten die Beamtinnen und Beamten der Polizeidirektion Lübeck in der Silvesternacht in Lübeck und Ostholstein zu bewältigen. Dabei war es bis 00.00 Uhr relative ruhig, erst ab Jahreswechsel konnte, wie üblich, ein erhöhtes Einsatzaufkommen verzeichnet werden. Zusammenfassend kann für die Polizeidirektion Lübeck gesagt werden, dass es eine arbeitsreiche, aber keine außergewöhnliche Nacht war. Die Besucherzahlen in Grömitz, Timmendorfer Strand und in Travemünde entsprachen in etwa denen des Vorjahres. Die Veranstaltungen verliefen überwiegend ruhig und ohne herausragende, polizeiliche Einsätze. Im Folgenden werden hier einige Einsätze mit Silvesterbezug anhand der Protokolle der Regionalleitstelle dargestellt: – Ratekau,18:05 Uhr: Beschädigung der Scheiben eines Verbrauchermarktes, Beschießen vorbeifahrender Pkw mit Feuerwerk – HL, Korvettenstraße, 18.36 Uhr: Beschädigung eines Zigarettenautomaten – Timmendorfer Strand, Am Kurpark, 18.58 Uhr: brennender Mülleimer – HL, Elbingstraße, 19.34 Uhr: Kleine Kinder hantieren ohne Aufsicht mit Böllern – HL; Kücknitzer Hauptstraße, 19.35 Uhr: Kinder mit Böllern werden ihren Eltern zugeführt – Bad Schwartau, Schmiedekoppel, 20.25 Uhr: Brennender Müllcontainer – HL, Luisenhof, 20.27 Uhr: es werden Böller vom Balkon geworfen – HL, Plöner Straße, 20.30 Uhr: Jugendliche bewerfen ein Auto mit Böllern – Neustadt, Am Strande, 21.31 Uhr: Beschuss eines Balkons mit Silvesterraketen – HL, Warendorpstraße, 21.53 Uhr: Eine Person mit Schreckschussrevolver – HL; Marlistraße, 21.54 Uhr: Fensterscheiben eines Geldinstituts zerstört – Bad Schwartau, Schmiedekoppel, 22.24 Uhr: Papier in Briefkasten brennt – Neustadt, Westpreußenrig, 22.44 Uhr: Brennender Container – HL, Berliner Allee, 23.04 Uhr: Jugendgruppe verschießt Böller mit Rohrkonstruktion – HL, Mühlenstraße, 23.15 Uhr: Person hat mit Schusswaffe in die Luft geschossen – Neustadt, Am Markt, 23.33 Uhr: Personen mit Schreckschusswaffen – Grömitz, Seebrücke, 23.40 Uhr: Personen werfen Polenböller – HL, Krummeck, 23.50 Uhr: Sicherstellung von 50 Polenböllern – HL, An der Untertrave, 00.12 Uhr: Person wurde von Böller getroffen – Hose beschädigt – HL, Kleine Klosterkoppel, 00.16 Uhr: Feuer in Container – HL, Strandpromenade, 00.20 Uhr: Aus der Menschmenge wurde mit Pistole geschossen – HL; Engelsgrube, 00.20 Uhr: Person wird mit Böllern beworfen – Eutin, Sielbecker Landstraße, 00.23 Uhr: Gezieltes Verschießen von Raketen gegen einen Nachbarn – HL, Schmaler Stieg, 00.30 Uhr: Kleines Kind wurde von einer Rakete getroffen – HL, Hochstraße, 00.34 Uhr: Haare und Kleidung einer Person durch Böllerwürfe angesengt – HL, Alexander-Fleming-Straße, 00.48 Uhr: Sehr starke Rauchentwicklung bringt Verkehr auf der B 207 zum Erliegen – Heiligenhafen, Postlandstraße, 00.49 Uhr: Erst wurde randaliert, später brannte ein Auto – Ratekau, Bäderstraße, 00.51 Uhr: Kleines Feuer auf Fußballplatz – HL, Luise-Bartels-Straße, 00.54 Uhr: Sperrmüll an der Straße brennt – Neustadt, Rettiner Weg, 00.56 Uhr: Papiercontainer brennt – HL, Herrendamm, 00.58 Uhr: es wurde Reizgas in einer Gaststätte verschossen – Großenbrode, Strandpark, 01.14 Uhr: Müllcontainer brennt – Bad Schwartau, Augustenstraße, 01.24 Uhr: Feuer in Müllcontainer – Timmendorfer Strand, Höppnerweg, 01.41 Uhr: Personengruppen beschießen sich mit Raketen – Stockelsdorf, Ahrensböker Straße, 01.54 Uhr: Personen werden mit Pfefferspray besprüht – HL, Fackenburger Allee, 02.13 Uhr: Böllerwürfe in Richtung von Passanten – Neustadt, Kiekebusch, 02.22 Uhr: Brennendes Müllhäuschen, mehrere geparkte Pkw in der Nähe – HL, Knud-Rassmussen-Straße, 02.27 Uhr: Feuer auf einem Spielplatz, überlaute Musik und Polenböller – HL, Kohlmarkt, 02.32 Uhr: Angebliche Schlägerei – Timmendorfer Strand, Krugsweg, 03.39 Uhr: Feuer an einem Haus, Hauswand schwarz, Pkw beschädigt Herausragende Ereignisse der Silvester-/Neujahrsnacht 2019/ 2020 waren: HL, Breite Straße, 00.51 Uhr: Nach Böllerwürfen mussten drei verletzte Kinder in eine Lübecker Klinik eingewiesen werden. Ratekau, Techauer Weg, 00.17 Uhr: Familie mit Kindern wird mit Raketen beschossen. Bei der Anzeigenaufnahme wurde ein Polizeibeamter von einer Person aus der Personengruppe angegriffen und verletzt. Darüber hinaus kam es in Bad Schwartau gegen 01.20 Uhr in der Lübecker Straße zu einem Feuer an einem Mehrfamilienhaus. Die Brandursache steht noch nicht fest. Umfassende und abschließende Informationen zu diesen drei Sachverhalten konnten am heutigen Tag noch nicht erlangt werden. Seitens der Pressestelle der PD Lübeck wird am 02.01. darüber berichtet.

