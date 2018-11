Lübeck (ots) – ++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck ++ In den frühen Morgenstunden des 7. November 2018 ist im Durchgang zwischen ZOB und Hauptbahnhof in Lübeck von Passanten eine leblose Person aufgefunden worden. Trotz sofortiger Alarmierung von Notarzt und Rettungswagen verstarb der 46 Jahre alte polnische Staatsangehörige noch vor Ort im RTW. Die im Auftrag der Staatsanwaltschaft durchgeführte Obduktion hat weder Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod des Verstorbenen ergeben noch Anhaltspunkte dafür, dass dieser einen Kältetod gestorben wäre. Weitere Auskünfte zur Ursache für das Ableben des Mannes werden aus Gründen des Schutzes des postmortalen Persönlichkeitsrechtes des Verstorbenen nicht erteilt. Nachfragen zu dieser Medieninformation sind zu richten an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Lübeck.

Quelle: presseportal.de