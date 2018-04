Lübeck (ots) – Der 56-jährige Mann aus Nordrhein-Westfalen, der am Freitagmorgen (06.04.2018) nach längerer Suche leblos aus der Ostsee geborgen wurde, war nicht, wie berichtet, mit einem so genannten Bellyboat auf dem Wasser, sondern mit einem aufblasbaren sit-on-top-Angler-Kajak. Nachdem der Angler am Donnerstag (05.04.2018) nicht bis 19.00 Uhr von einer Tour auf der Ostsee zurückgekehrt war, wurde eine Suchaktion ausgelöst. Am Folgetag gegen 06.00 Uhr schließlich wurden die vermisste Person und der Angler-Kajak mit Pedalantrieb zirka 13 Seemeilen querab von Dahme / Ostholstein aus der Ostsee geborgen. Die polizeiliche Bearbeitung dieses Todesfalles wird bei der Kriminalpolizeistelle Oldenburg durchgeführt.

Quelle: presseportal.de