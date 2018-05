Lübeck (ots) – In einem Yachthafen in Neustadt/H. fand an diesem Wochenende eine Boat-Show statt, bei der neben einem breiten Ausstellungsprogramm an Land auch Probe- und Präsentationsfahrten mit Segel- und Motorbooten in der Neustädter Bucht durchgeführt wurden. In den späten Nachmittagsstunden ereignete sich am Samstag, 26.05.2018, im Seegebiet der Neustädter Bucht vor dem Sportboothafen eine Kollision zwischen einer Motoryacht, besetzt mit einem 57 jährigen Schiffsführer aus Hamburg sowie fünf weiteren Personen, und einem so genannten Wassermotorrad / WET-Bike. Hierbei erlitten der aus dem Kreis Stormarn stammende Fahrer (36 Jahre) und der Beifahrer (sein Sohn, 6 Jahre) des WET-Bikes schwere Verletzungen in Form von Schnittverletzungen und Knochenbrüchen. Der Fahrer wurde von einer Segelyacht geborgen, war ansprechbar und wurde in den Yachthafen gebracht. Der Junge wurde von Mitarbeitern des Veranstalters geborgen. Noch im Yachthafen erfolgte die Erstversorgung der Verletzten durch Rettungskräfte, bevor sie ins Krankenhaus nach Lübeck transportiert werden konnten. Es besteht keine Lebensgefahr. Zur Klärung der möglichen Schifffahrtsverkehrsgefährdung erwirkte die zuständige Staatsanwaltschaft Kiel beim Amtsgericht Kiel einen Beschluss zur Beschlagnahme der Wasserfahrzeuge. Bereits am Sonntag, 27.05.2018, wurden die Wasserfahrzeuge von einem Gutachter untersucht. Der genaue Unfallhergang wird zurzeit noch von der Wasserschutzpolizei Lübeck ermittelt. Vor diesem Hintergrund bittet das Wasserschutzpolizeirevier darum, dass sich mögliche, bisher noch nicht erfasste Zeugen beim Wasserschutzpolizeirevier in Lübeck, Am Leuchtenfeld, 23570 Lübeck-Travemünde oder unter der Tel..: 04502-862830 melden.

Quelle: presseportal.de