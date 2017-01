POL-HL: Polizeidirektion Lübeck / Polizeidirektion Lübeck zeigt zum Jahreswechsel erhöhte Präsenz

Lübeck (ots) – In der Silvesternacht 2015/2016 kam es in mehreren deutschen Großstädten zu Gruppen-Übergriffen gegen Frauen im öffentlichen Raum. In Schleswig-Holstein kam es nicht zu vergleichen Ereignissen. Dennoch bereitet sich die Landespolizei Schleswig-Holstein und damit auch die Polizeidirektion Lübeck taktisch intensiv auf die Bewältigung der möglichen polizeilichen Lagen vor. Silvesterveranstaltungen mit hohen Zuschauerzahlen für Feuerwerke und Musikveranstaltungen rücken dadurch näher in den Focus. Bei uns in der Direktion trifft dieses insbesondere auf die Ostseebäder zu. Deshalb – werden deutlich mehr Polizistinnen und Polizisten im Vergleich zu anderen Samstagnächten im Einsatz sein. – werden wir die Sichtbarkeit unserer Kolleginnen und Kollegen durch gelbe Westen erhöhen – werden Einsatzkräfte teilweise mit Maschinenpistolen ausgerüstet sein Sollten Sie in Schwierigkeiten geraten – sprechen sie unsere Kollegen persönlich an oder wählen Sie den Notruf 110 – helfen sie, wenn jemand um Hilfe bittet – bieten sie Hilfe an, wenn sie meinen, dass jemand sie braucht Alle Polizistinnen und Polizisten wollen, dass alle sicher und mit einem guten Gefühl ihre Feier durchführen können. Sollte es dennoch zu Straftaten oder größeren Schlägereien kommen wollen wir schnell reagieren und konsequent handeln. Kommen Sie gut ins Neue Jahr

Quelle: presseportal.de