Lübeck (ots) – ++ Gemeinsame Medieninformation der Polizeidirektion Lübeck und der Staatsanwaltschaft Lübeck ++ Ein 44-jähriger Lübecker wurde am Montag (16.07.2018) gegen 11.25 Uhr im Bereich der Possehlstraße seines Mobiltelefons beraubt. Der Mann und eine Arbeitskollegin befanden sich im Bereich der Wallanlagen neben der Possehlstraße, als sie von einer männlichen Person nach der Uhrzeit gefragt wurden. Wenig später kam die gleiche Person zurück und verlangte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe des Telefons. Danach ergriff der Räuber mit einem Fahrrad die Flucht. Die Ermittlungen des sachbearbeitenden Kommissariats 13 der Lübecker Bezirkskriminalinspektion führten zum Erfolg. Aufgrund der Presseveröffentlichung der Polizei vom 18.07. gingen zahlreiche Bürgerhinweise ein. Diese beinhalteten Hinweise zur Identität des Beschuldigten, die zur Aufklärung dieses Falles beitragen konnten. Im Zuge der Ermittlungen konnten dem Beschuldigten zudem weitere Taten vom selben Tag im Lübecker Stadtgebiet zugeordnet werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde daher gegen einen 18-jährigen Lübecker ein Untersuchungshaftbefehl wegen Verdachts des schweren Raubes, der gefährlichen Körperverletzung sowie der Bedrohung und Sachbeschädigung erwirkt. Die mit Haftbefehl gesuchte Person wurde am Dienstagabend (24.07.2018) gegen 18.45 Uhr durch Beamte des 2. Polizeirevieres Lübeck nach einer weiteren Straftat festgenommen. Am Folgetag wurde er einem Haftrichter vorgeführt, der die Vollstreckung des Haftbefehles anordnete. Der gesuchte mutmaßliche Räuber wurde der JVA Lübeck zugeführt.

Quelle: presseportal.de