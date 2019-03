Lübeck (ots) – Am 30. März 2019 führte der Ortsverband der AfD Lübeck ab 16.00 Uhr eine Wahlkampfveranstaltung für den Einzug ins Europaparlament im Lübecker Rathaus im Großen Börsensaal durch. Die Gäste der AfD-Veranstaltung betraten ab ca. 15.00 Uhr das Rathaus durch den marktseitigen Eingang. Der Einlassbereich wurde hierfür weiträumig abgegittert, um einen kontrollierten Einlass gewährleisten zu können. Im Nahbereich kam es zu einer Sitzblockade. Diese wurde dort belassen. Die Veranstaltung wurde dadurch nicht nennenswert beeinflusst. Im Vorfeld der Veranstaltung wurden in der Nacht von Freitag (29.03.) auf Samstag im Bereich des Seiteneinganges zum Rathaus durch Unbekannt mittels Straßenmalkreide auf dem Boden sowie an Abfallbehältern diverse Schriftzüge mit Bezug zu der Wahlkampfveranstaltung angebracht. Diese ließen sich ohne großen Aufwand entfernen. Die Veranstaltung endete gegen 18:10 Uhr und verlief aus polizeilicher Sicht nahezu störungsfrei.

Quelle: presseportal.de