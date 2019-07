Lübeck (ots) – Am Montagmorgen (08.07.2019) wurden der Polizei in Lübeck mehrere Sportwagen mit ausländischen Kennzeichen gemeldet, die sich auf der Bundesstraße 75 in Fahrtrichtung Lübeck bis hinein in den Herrentunnel ein Rennen liefern würden. Im Zusammenhang mit dieser Mitteilung stand kurze Zeit später auch der Anruf einer 53-jährigen Autofahrerin aus Lübeck, die auf der Travemünder Allee aus Richtung Herrentunnel kommend auf der Abfahrt Israelsdorf von mehreren ausländischen Sportwagen überholt worden war. Ein weiterer weißer Sportwagen habe sich ihr ebenfalls mit hoher Geschwindigkeit von hinten genähert, sie dann jedoch im Kurvenbereich nicht mehr überholt. Allerdings habe der Fahrer dieses Sportwagens ihr im gesamten Kurvenbereich durch die ständige Unterschreitung des Sicherheitsabstandes und durch das Bewusstsein, dass dieses Fahrzeug auch an dem Rennen mit den anderen Fahrzeugen teilnehmen dürfte, ein Angst einflößendes Gefühl verschafft. Vonseiten der Lübecker Polizei wurde durch schnelles Zusammenziehen von Kräften eine Kontrollstelle in der Wesloer Landstraße eingerichtet, in der letztlich insgesamt 15 Fahrzeuge inclusive ihrer Insassen kontrolliert wurden. Bei einer Überprüfung des weiteren Streckenverlaufs der Bundesstraße 104 in Richtung Mecklenburg-Vorpommern wurden auf dem Gelände einer Tankstelle circa 25 weitere, hochwertige Sportwagen entdeckt. Diese setzten sich bei Annäherung des Funkwagens in Bewegung und wurden bis zur Anschlussstelle Schönberg auf die BAB 20 begleitet. Die Kontrolle der Fahrzeuge und Personen in der Wesloer Landstraße war mittlerweile ohne Feststellungen beendet worden. Auch diese Fahrzeuge wurden bis zur BAB 20 begleitet. Gegen den Fahrer des weißen, schwedischen Sportwagen, dessen Kennzeichen die Lübecker Autofahrerin der Polizei übermitteln konnte und der im Verlauf des Tages noch in Mecklenburg-Vorpommern kontrolliert worden war, wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen „Verbotenen Kraftfahrzeugrennens“ und wegen „Nötigung“ eingeleitet. Etwaige Zeugen oder weitere Geschädigte des Verbotenen Kraftfahrzeugrennens werden gebeten, sich unter 0451 – 1310 mit dem 3. Polizeirevier Lübeck in Verbindung zu setzen.

Quelle: presseportal.de