POL-HL: Polizeidirektion Lübeck / Zusammenfassung der Hochwasserlage im Bereich der PD Lübeck

Lübeck (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 04.01. 19:45 Uhr und dem 05.01.2017, 02:00 Uhr, kam es im Bereich der Polizeidirektion Lübeck seitens der Polizei zu 20 hochwasserbedingten Einsätzen. Einsatzschwerpunkte waren die Lübecker Altstadt mit den Straßen An der Obertrave und Wallstraße sowie die Hafenstraße und in Travemünde die Vorderreihe, die Ivendorfer Landstraße sowie die Mecklenburger Landstraße auf dem Priwall. Im Kreis Ostholstein waren vorrangig Fehmarn, Heiligenhafen, Neustadt sowie Niendorf/Ostsee betroffen. Die Pegel fallen derzeit wieder, die Lage normalisiert sich langsam. Die Lage im Einzelnen: 1. Hansestadt Lübeck Der Pegel am Bauhof erreichte um 22:39 Uhr den Höchststand von 6,79m (1,79m üNN). Im Bereich An der Obertrave und den angrenzenden Gruben lief das Wasser auf die Fahrbahn. Einige Fahrzeuge konnten nicht rechtzeitig aus dem Gefahrenbereich entfernt werden und mussten aus dem Wasser geborgen werden. Insgesamt kam es zu 10 Abschleppvorgängen in diesem Zusammenhang. Durch die Feuerwehr wurden in den hochwassergefährdeten Bereichen Lautsprecherdurchsagen veranlasst. Die Verkehrssicherung der Hansestadt Lübeck führte Absperrmaßnahmen auf Weisung der Polizei in den betroffenen Bereichen durch. Personen kamen nach derzeitigem Stand nicht zu Schaden. Über den entstandenen Sachschaden können derzeit zuverlässig keine Angaben gemacht werden. 2. Neustadt in Holstein Ab 17:45 war ein relativ schneller Anstieg des Wasserspiegels festzustellen, der mit 21:55 h mit 6,77 über NN ((Normal 5,06) seinen Höchststand erreichte. Durch die Bürgermeisterin wurde ein örtlicher „Krisenstab“ unter Beteiligung aller beteiligter Organisationen sowie der Landespolizei eingerichtet. Auch ein Bürgertelefon wurde geschaltet. Einige Straßen im Hafen und Binnenwasserumfeld mussten gesperrt werden, darunter letztendlich auch die „Schiffbrücke“ (Einzige Durchfahrstraße durch Neustadt, Verlauf der L 309). Die Sperrungen erfolgten durch den zuständigen Bauhof Neustadt. Die noch andauernde Sperrung der Schiffbrücke wird im Laufe der Nacht Einige wenige Keller angrenzender Häuser im Bereich „Untere Querstraße“,“ Am Binnenwasser“ und im Hafenumfeld liefen voll Wasser, welches durch eingesetzte Kräfte der Neustädter Freiwilligen Feuerwehr sowie des THW Ortsverband Neustadt abgepumpt wurde. Vorsorglich wurden Teile der Straßenbeleuchtung ausgeschaltet. Seit 22:50 ist der Pegelstand zügig fallend. Durch die Feuerwehr Neustadt erfolgte eine offensive einsatzbegleitende Öffentlichkeitsarbeit über deren Facebookseite, auf der auf polizeilichen Wunsch auch die aktuellen Straßensperrungen aufgelistet wurden. Außer kurzfristigen Unterstützung bei der Einrichtung der Absperrungen waren keine weiteren polizeilichen Unterstützungen notwendig 3. Fehmarn Auch die Stadt Fehmarn hatte eine kommunale Einsatzleitung eingerichtet, die ab 18 Uhr die Lage beobachtete. Es kam zu Überflutungen im Hafenbereich von Burgstaaken, in Lemkenhafen, Westerbergen und Orth. Der Deich zwischen Püttsee und Westerberge ist stark aufgeweicht, wurde in Teilen gesperrt. 4. Heiligenhafen Die Hochwasserschutzeinrichtungen in Heiligenhafen haben der Belastung standgehalten, so dass es nur im Hafenbereich zu leichten Überschwemmungen kam. Zu kritischen Situationen kam es hier nicht. 5. Niendorf/Ostsee Im Hafenbereich kam es zu Überschwemmungen, die bis zu Strandstraße reichten. Der Bauhof und die Feuerwehr hatten die Lage zu jeder Zeit im Griff.

Quelle: presseportal.de