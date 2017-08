Lübeck (ots) – Auf der Bundesautobahn A1 in Richtung Fehmarn kam es am Mittwochmorgen (09.08.2017) gegen 07.35 Uhr zu einem Auffahrunfall. Zwei Personen wurden verletzt. Eine 63-jährige Frau aus Ostholstein befuhr mit einem Opel Agila die rechte Fahrspur der BAB A1 in Richtung Fehmarn. Auf der gleichen Fahrspur näherte sich ihr von hinten ein 21-jähriger Mann aus Ostholstein mit einem VW Golf. Offenbar infolge plötzlicher Übelkeit des Fahrers fuhr der VW Golf von hinten auf den Opel Agila auf, so dass beide Fahrzeuge in die Außenschutzplanke geschleudert wurden. Beide Fahrzeugführer befanden sich allein in den Fahrzeugen. Beide wurden mit leichten Verletzungen in nahegelegene Kliniken eingeliefert. Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden von zwei verschiedenen Unternehmern abgeschleppt und zunächst auf deren Betriebshöfen abgestellt. Für die Zeit der Unfallaufnahme und für die Räumung der Unfallstelle musste der rechte Fahrstreifen durch die Beamten des Polizei- Autobahn- und Bezirksrevieres Scharbeutz bis zirka 09.00 Uhr gesperrt werden.

Quelle: presseportal.de