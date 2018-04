Lübeck (ots) – Mit Einrichten der „4+0 – Führung“ in der Großbaustelle zwischen den Anschlussstellen Lübeck-Zentrum und Ratekau ereignen sich dort zurzeit zahlreiche Verkehrsunfälle im Längsverkehr, d. h. es kommt zu seitlichen Kollisionen zwischen links- und rechtsfahrenden Fahrzeugen. In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass links fahrende Fahrzeuge häufig breiter sind als die dort erlaubten 2,20 m. Viele Fahrzeugführer sind sich der Tatsache, dass ihre Fahrzeug schon zulassungsrechtlich über eine Fahrzeugbreite von 1,95 – 1,98 m verfügen, nicht bewusst. Rechnerisch muss nun noch die jeweilige Breite der Außenspiegel hinzugefügt werden, was zu einer tatsächlichen Breite von über 2,20 m führt. Dies betrifft nicht nur Fahrzeugtypen wie Kleintransporter und „Sprinter“, sondern oft auch Großraumfahrzeuge (SUV). Fahrzeugführer dieser Fahrzeuge sollten sich daher vor Antritt der Fahrt über das genaue Maß ihrer Fahrzeuge informieren. Ferner sollten Firmen ihre Fahrer über dieses Problem informieren. Das bloße Befahren des linken Fahrstreifens mit einer Fahrzeugbreite von mehr als 2,20 m wird mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 20,00 Euro geahndet. Sollte es zu einem Verkehrsunfall kommen, erhöht sich das Verwarnungsgeld auf 55,00 Euro. Erschwerend kommt darüber hinaus der Umstand hinzu, dass bei der Schadensregulierung zusätzlich versicherungstechnische Probleme auftauchen könnten.

Quelle: presseportal.de