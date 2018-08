Lübeck (ots) – Vor den Augen der Polizei führte der Fahrer eines Mercedes CLS 500 sein Fahrzeug am Mittwoch, den 22.08.2018, um 08.49 Uhr auf der BAB1 in Richtung Hamburg – allerdings viel zu schnell. 120 km/h wären zwischen den Anschlussstellen Lübeck Zentrum und Lübeck Moisling erlaubt gewesen. Der 30-jährige Fahrer des Mercedes wurde von den Beamten des Polizei- Autobahn- und Bezirksrevieres Scharbeutz (PABR) jedoch mit deutlich höherer Geschwindigkeit eingemessen – ihm werden 173 km/h zur Last gelegt. Die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit um 53 km/h werden dem 30-jährigen einen Monat Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg einbringen, hinzu kommt eine Geldbuße in Höhe von 240,- Euro.

Quelle: presseportal.de