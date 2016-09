POL-HL: Polizeidirektion Lübeck Polizeistation Lensahn zieht am 05. Oktober um

Lübeck (ots) – Am kommenden Mittwoch (05.10.) zieht Stationsleiter Polizeihauptkommissar Peter Frank (49) mit seinen vier Kollegen in ein neues Dienstgebäude um. „Neuer, größer, zeitgemäß und technisch auf dem neuesten Stand“, beschreibt er das neue Domizil in der Lübecker Straße 19 in Lensahn. Vielen wird die Anschrift noch als Zahnarztpraxis bekannt sein. Deshalb ist die Polizei am kommenden Mittwoch nicht direkt in Lensahn erreichbar. Die polizeilichen Einsätze werden von den Kolleginnen und Kollegen der Polizei in Oldenburg/H. übernommen. Wichtige Anzeigen sind an diesem Tage bitte dort zu erstatten. Das Telefon in Lensahn wird an diesem Tage ebenfalls umgestellt. Sie erreichen aber die Polizei in Oldenburg telefonisch unter der Rufnummer 04361-10550 oder über die Einsatzleitstelle den Polizeiruf 110. Ab Donnerstag (06.10.) soll dann wieder der Alltag einkehren. Die Polizeistation Lensahn ist dann postalisch unter 23738 Lensahn, Lübecker Str. 19, zu erreichen. Die bekannte Telefonnummer 04363-91263 bleibt bestehen.

Quelle: presseportal.de