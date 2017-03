POL-HL: Polizeidirektion Lübeck/Zollfahndungsamt Hamburg / Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift -Polizei-Zoll- feiert 25-jähriges Bestehen

Lübeck (ots) – Gemeinsame-Medien-Einladung: Wir würde uns über ein zahlreiches Erscheinen und Interesse freuen. Sie haben die Gelegenheit, Fälle der überörtlichen Ermittlungsarbeit rund um das Thema Rauschgift als Zeitreise der letzten 25 Jahre zu erleben und können mit erfahrenen „Rauschgiftfahndern“ im Dialog stehen: Wir laden Sie zu Dienstag, 07. März, 2017, 10.00 Uhr im Behördenhochhaus Lübeck, Possehlstraße 4, 23560 Lübeck ein. Eine Anmeldung unter der Rufnummer 0451-131-2015 bis zum 6. März 2017 wird erbeten. Am 01. März 1992 wurde in Lübeck eine Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift von Kriminalpolizei und Zollfahndung (GER) ins Leben gerufen. Beide Behörden sind für die Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität zuständig und die Bündelung der Kompetenzen sollte zu gemeinsamen Erfolgen führen. Diese Idee und die folgenden Ermittlungsergebnisse führten zu einer seit 25 Jahren währenden Zusammenarbeit. Die Beamten wollen dieses feiern. Dazu werden – der Steuerungsbeauftragte der Bezirkskriminalinspektion, Herr Kriminaldirektor Michael Sörnsen, – der Leiter des Sachgebietes 500 beim Zollfahndungsamt Hamburg, Herr Zolloberamtsrat Detlef Winderlich, und – von der Lübecker Staatsanwaltschaft, Abteilung 5, Herr Oberstaatsanwalt Peter Lofing, Grußworte übermitteln. Im Rahmen eines anschließenden Empfanges werden die Arbeit und die Erfolge der GER an Stellwänden und im gemeinsamen Austausch dargestellt und erinnert. Dazu möchten wir Sie, die Medienvertreterinnen und -vertreter recht herzlich einladen. Sie hören die Grußworte, können die Ausstellung sichten und es stehen ihnen ausgewählte Beamte für Interviews zur Verfügung. Wir bitten um Verständnis, dass Foto- und Filmaufnahmen von den anwesenden Personen nur in der Rückenansicht und als Profilaufnahmen lediglich von ausgewählten Beamten und allen Grußwortrednern, ermöglicht werden können. Die Beamten der GER und eine Vielzahl der Gäste ermitteln verdeckt. Wir laden Sie zu Dienstag, 07. März, 2017, 10.00 Uhr im Behördenhochhaus Lübeck, Possehlstraße 4, 23560 Lübeck ein. Eine Anmeldung unter der Rufnummer 0451-131-2015 bis zum 6. März 2017 wird erbeten. Stefan Muhtz / Stephan Meyns

Quelle: presseportal.de