Lübeck (ots) – Der Polizeieinsatz aufgrund einer Geisellage in der Justizvollzugsanstalt Lübeck dauert an. Die Polizei steht in Verbindung mit dem Täter. Hinweis für Anwohner und Verkehrsteilnehmer: Rund um die JVA Lübeck ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Quelle: presseportal.de