Lübeck (ots) – Die Staatsanwaltschaft Lübeck hat Anklage gegen einen 24-jährigen Reinbeker wegen des Verdachts des besonders schweren Raubes zum Landgericht Lübeck erhoben. Dem Angeklagten wird zur Last gelegt, am 4. November 2016 in Reinbek eine damals 77 Jahre alte Frau in ihrem Haus überfallen, sie mit einem Messer bedroht und mit Klebeband gefesselt zu haben. Sodann soll er zwei noch unbekannte Mittäter über eine rückwärtige Tür eingelassen haben. Gemeinsam sollen sie die Geschädigte durch das Haus geschleppt haben, damit diese ihnen einen Tresor zeige und öffne. Die Täter sollen erhebliche Mengen Bargeld, wertvollen Schmuck und diverse Bankkarten sowie eine Schusswaffe erbeutet und auch den Schmuck, den das Opfer trug, mitgenommen haben. Die erheblich verletzte alte Dame wurde schließlich noch immer gefesselt in ihrem Badezimmer eingeschlossen zurückgelassen. Die Hauptverhandlung vor dem Landgericht Lübeck beginnt am 29.11.2017. Die Staatsanwaltschaft weist darauf hin, dass für den Angeklagten auch nach Anklageerhebung die Unschuldsvermutung gilt. Nachfragen betreffend die Hauptverhandlung sind an die Pressestelle des Landgerichts zu richten (3 KLs 20/17). Hinweis: Der besonders schwere Raub gemäß § 250 Abs. 2 Nr. 1 StGB wird mit Freiheitsstrafe von 5 bis 15 Jahren bestraft. Im Auftrag gez. Dr. Ulla Hingst Oberstaatsanwältin (Pressesprecherin) Staatsanwaltschaft Lübeck Travemünder Allee 9 23568 Lübeck Telefon: 0451 371-1101 Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de