Lübeck (ots) – Am 06. Januar 2019 wurde ein Ring an einem Waschbecken in einem öffentlichen Toilettenhäuschen an der Strandpromenade Timmendorfer Strand aufgefunden. Der ehrliche Finder, ein 53-jähriger aus Geesthacht, nahm den Ring an sich und gab diesen bei der PSt Timmendorfer Strand ab. Es handelt sich bei der Fundsache offenbar um einen Verlobungs-/Ehering, da auf der Innenseite ein weiblicher Vornahme und ein Datum eingraviert ist. Ein Bild des Rings ist beigefügt. Der Eigentümer wird gebeten, sich mit der PSt Timmendorfer Strand unter Tel. 04503/4081-0 in Verbindung zu setzen.

