Fotos: TBF/Holger Kröger – POL-HRO: Verkehrsunfall mit umgekippten Schweinelaster und zwei verletzten Personen auf der A 20 – LK Nordwestmecklenburg (ots) – Am 15.10.2016 kam es gegen 08:00 Uhr auf der Autobahn 20, Richtungsfahrbahn Rostock, kurz hinter der Landesgrenze Schleswig-Holstein, in der Baustelle zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.Ein LKW, welcher mit Schweinehälften beladen war, fuhr auf einen polnischen Kleintransporter auf, welcher zuvor ungesichert im Baustellenbereich liegen geblieben ist. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge kippten diese auf die Seite und kamen in der Bankette zum Liegen. Dabei wurden sowohl der 53-jährige LKW-Fahrer, als auch der 59-jährige Fahrer des Kleintransporters verletzt. Die Personen wurden noch an der Unfallstelle ärztlich versorgt und in die umliegenden Krankenhäuser nach Lübeck und Ratzeburg verbracht. Auch ein Rettungshubschrauber aus Eutin kam zum Einsatz. Von dem auf der Seite liegenden LKW sind Betriebsstoffe ausgelaufen, weshalb eine Spezialfirma zur Beseitigung angefordert werden musste. Aufgrund der komplizierten Bergung des LKW und dessen Ladung wird die Autobahn in Richtung Rostock bis ca. 17:00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Groß Sarau und Lüdersdorf gesperrt bleiben. Der entstandene Rückstau betrug teilweise bis zu sechs Kilometer. Der Gesamtschaden wird nach bisherigen Erkenntnissen auf ca. 100.000 EUR geschätzt.