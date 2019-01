Ratzeburg (ots) – Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg 08.Januar 2019 / Kreis Herzogtum Lauenburg – 08.01.2019 – Lauenburg Am 08.01.2019, gegen 01.30 Uhr, meldete ein Anwohner bei der Polizei in Lauenburg, dass der Dachstuhl eines alten unbewohnten Fachwerkhauses in der Hamburger Straße in Lauenburg brennen würde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen die Flammen bereits aus dem Dach. Der Dachstuhl brannte vollständig aus. Das Gebäude ist derzeit einsturzgefährdet. Der ausgebrannte Dachstuhl sowie eine Gaube im vorderen Bereich mussten aus Sicherheitsgründen eingerissen werden. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 200.000,-Euro geschätzt. Zur genauen Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. An den fünfstündigen Löscharbeiten waren 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Lauenburg, Buchholz, Schnakenbek und Geesthacht beteiligt. Die B5 wurde für die Dauer des laufenden Einsatzes voll gesperrt. Die Sperrung konnte gegen 06:45 Uhr aufgehoben werden. Die Kriminalpolizei in Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen. Dr. Ulla Hingst Sandra Kilian Pressesprecherin Pressesprecherin Staatsanwaltschaft Lübeck Polizeidirektion Ratzeburg Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg

Quelle: presseportal.de