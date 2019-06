Ratzeburg (ots) – Gemeinsame Medieninformation der Polizeidirektion Ratzeburg und der Staatsanwaltschaft Lübeck Glinde Am 26.06.2019, gegen 16.35 Uhr, kam es auf der Möllner Landstraße in Glinde zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 13-jähriger lebensgefährlich verletzt wurde. Zur Unfallzeit befand sich der Junge auf dem Gehweg in der Möllner Landstraße, in Höhe der dortigen Kia-Vertretung. Da der Gehweg an dieser Stelle wegen einer Baumaßnahme gesperrt war, wollte der 13-jährige die Straße überqueren. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden VW Passat. Fahrer des Passats war ein 59-jähriger Mann aus Glinde. Beifahrerin war die 55-jährige Ehefrau. Der Junge wurde mit zunächst lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Noch am gestrigen Abend teilte das Krankenhaus mit, das keine Lebensgefahr mehr bestehe. Fahrer und Beifahrer im Passat blieben unverletzt Ersten Ermittlungen zufolge ist der Junge hinter einen dort abgestellten Bagger auf die Fahrbahn getreten. Inwieweit dies mit der Unfallursache zusammenhängt muss noch geklärt werden. Nach entsprechender Rücksprache ordnete die zuständige Staatsanwaltschaft Lübeck die Hinzuziehung eines Gutachters an. Für die Rettungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme musste die Möllner Landstraße Für ca. 3 ½ Stunden voll gesperrt werden.

Quelle: presseportal.de