Ratzeburg (ots) – Kreis Stormarn – 28.11.2017 – Glinde Zwischen Samstag, den 25.11.2017, und Dienstag, dem 28.11.2017, wurden in der Wilhelm-Bergner-Straße in Glinde Fahrzeugteile an 17 Kleintransportern abgebaut und entwendet. Die zugelassenen Fahrzeuge, Mercedes-Benz Sprinter, standen im Tatzeitraum auf einem nicht umzäunten Privatgrundstück. An den 17 Sprintern wurden die Auspuffanlagen abmontiert, die Katalysatoren herausgenommen und entwendet. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei sucht Zeugen: Wer kann Angaben zur Tat machen? Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Wilhelm-Bergner-Straße in Glinde beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation in Glinde unter der Telefonnummer 040/7109030.

Quelle: presseportal.de