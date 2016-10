POL-RZ: 2 Personen nach Einbruch in ein Einfamilienhaus festgenommen

Ratzeburg (ots) – 20.10.2016 – Großhansdorf Gestern Abend, 20.10.2016, gegen 22:00 kam es in der Straße Barkholt in Großhansdorf zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.. Eine aufmerksame Nachbarin bemerkte beim Nachhausekommen einen Lichtschein in dem Haus, deren Bewohner sich im Urlaub befanden und informierte umgehend die Polizei. Die kurz darauf vor Ort eintreffenden Beamten konnten zwei Personen feststellen und noch im Gebäude festnehmen. Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei 23 und 25 Jahre alte Männer aus Südosteuropa. Die beiden Tatverdächtigen werden heute im Verlauf des Nachmittags dem Amtsgericht Lübeck vorgeführt

Quelle: presseportal.de