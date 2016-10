POL-RZ: 2 schwerverletze Personen nach Verkehrsunfall

Ratzeburg (ots) – 21.10.2016 – Großhansdorf Heute Morgen, gegen 01:45 Uhr, kam es in der Straße An der Eilshorst in Großhansdorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr eine 33-jährige Ahrensburgerin mit ihrem Pkw VW Golf die L 225 aus Siek kommend in Richtung Ahrensburg. Im Pkw befand sich ebenfalls ein 16-jähriger Mann aus Großhansdorf. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam die Fahrerin im Verlauf einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Ein Verkehrsteilnehmer (51 Jahre), der auf die Unfallstelle zukam, alarmierte umgehend die Rettungskräfte und zog beide Personen vom dem mittlerweile brennenden Pkw weg. Die Verunfallten befanden sich bei seinem Eintreffen nicht mehr im Fahrzeug. Da die Beamten bei der Ahrensburgerin vor Ort Atemalkohol feststellten, wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Beide Personen wurden schwer-, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10.400,- Euro

Quelle: presseportal.de