Ratzeburg (ots) – Am 30.07.2018, 02.47 Uhr, wurde der Polizei ein Verkehrsunfall auf der A 1, Höhe Abfahrt Stapelfeld, Richtungsfahrbahn Norden gemeldet. Dort ist es offenbar zu einer Kollision zweier Lkw gekommen, wobei ein Lkw umkippte. Die A 1 musste daraufhin in Richtung Norden gesperrt warden. Eine Person wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die Sperrung der A 1 Richtung Norden wird voraussichtlich jetzt noch ca. 2 Stunden andauern. Zum Ermittlungsstand hinsichtlich des Unfallhergangs wird im Laufe des Vormittags eine mit der Staatsanwaltschaft Lübeck abgestimmte Pressemitteilung folgen.

Quelle: presseportal.de