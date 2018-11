Ratzeburg (ots) – Medien-Information der PD Ratzeburg 30. November 2018 | Kreis Stormarn – 29.11.2018 Großensee In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden in Großensee acht Mercedes Benz aufgebrochen. Im Wohngebiet um die Straße „An der Hover“ hatten es Unbekannte gezielt auf Lenkräder von Mercedes Benz-Fahrzeuge abgesehen. Überwiegend wurde die Dreieckscheibe aufgebrochen und so das Fahrzeug entriegelt. Anschließend wurde das Multifunktionslenkrad ausgebaut und das Steuerelement für das Navigationsgerät aus dem Handschuhfach entwendet. Bei einigen Taten wurden auch Wertgegenstände und Bargeld mitgenommen. Die Tatzeit lässt sich auf 22:00 Uhr bis 07:00 Uhr eingrenzen. Der Schaden beträgt ca. 32 000 EUR. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer hat am 28./29.11.2018 verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Wohngebiet zwischen Rausdorfer Straße und Trittauer Straße gesehen? Hinweise bitte an die Polizei Ahrensburg unter 04102 – 809 0.

Quelle: presseportal.de