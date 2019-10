Ratzeburg (ots) – 28. Oktober 2019 – Kreis Herzogtum Lauenburg – 28.10.2019 – Ratzeburg Die Kriminalpolizei Ratzeburg warnt vor Anrufen falscher Polizeibeamter im Ratzeburger Bereich. Anrufe von besorgten Bürgerinnen und Bürgern häufen sich seit 10.00 Uhr auf der Polizeidienststelle in Ratzeburg. Die Anrufer geben sich als Polizeibeamte aus. Den Geschädigten wurde am Telefon erklärt, dass Ermittler der Polizei Listen mit möglichen Einbruchsobjekten sichergestellt haben und der nun Angerufene und insbesondere dessen Vermögenswerte gefährdet sind. Dieses stimmt natürlich nicht!!! Seinen Sie wachsam und machen Sie am Telefon keine Angaben. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Sind Sie sich unsicher, wählen Sie die Nummer 110. Benutzen Sie dabei aber nicht die Rückruftaste, da Sie sonst möglicherweise wieder bei den Betrügern landen, sondern wählen Sie die Nummer selber. Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Bitte: Unterstützen Sie unsere Warnung neben den Printmedien auch zeitnah im Radio. Danke

Quelle: presseportal.de