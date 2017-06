POL-RZ: Ahrensburg: Beim Ausparken durch Fußballtor gefahren

Ratzeburg (ots) – Am 08.06.2017, gegen 10:45 Uhr, kam es auf einem kleinen Parkplatz am Stormarnplatz (Ahrensburg) beim Ausparken zu einem Verkehrsunfall mit großem Sachschaden.Ein 90 Jahre alter Ahrensburger wollte mit seinem Pkw Opel Omega aus einer Parklücke ausparken. Dabei fuhr er mit angezogener Handbremse mit seinem Pkw mit Automatikgetriebe einige Meter rückwärts. Dabei rammte er ein parkendes Wohnmobil und beschädigte dieses auf der ganzen Seite. Anschließend durchbrach der Pkw einen Metallzaun zum Fußballplatz auf dem Stormarnplatz und fuhr weiter durch das dahinter stehende Fußballtor. Schließlich kam der Pkw mit Totalschaden nach einer 180 Grad Drehung im Strafraum zum Stehen.Die Fußballspieler im Strafraum konnten sie rechtzeitig in Sicherheit bringen, so dass niemand verletzt wurde.Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.Gegen den Unfallverursacher wird aufgrund des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgrund körperlicher Mängel ermittelt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Quelle: presseportal.de