POL-RZ: Ahrensburg- Handtaschendiebstahl bei 92-Jähriger

Ratzeburg (ots) – Ahrensburg Am 03.03.2017, gegen 12:25 Uhr, kam es im Wanderweg „Grauer Esel“ kurz vor der Gerhart-Hauptmann-Straße (Ahrensburg) zu einem Handtaschendiebstahl zum Nachteil einer 92 Jahre alten Ahrensburgerin. Die Geschädigte ging mit ihrem Rollator auf dem Wanderweg, als plötzlich eine Person von hinten ihre am Rollator hängende Handtasche wegnahm. Anschließend flüchtete die Person in grobe Richtung Hermann-Löns-Straße. In der schwarzen Lederhandtasche befand sich eine geringe Menge Bargeld. Durch den Schreck stürzte die Geschädigte und verletzte sich leicht, ohne dass aber ein Rettungswagen erforderlich war. Zur Beschreibung des Tatverdächtigen ist bisher nur bekannt: – ungefähr 20 Jahre alt, – ca. 180 cm groß. Es ist nicht ausgeschlossen, dass eine zweite Person beteiligt war. Eine sofortige Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Diensthund verlief negativ. Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zur Tat oder Tätern machen? Wem sind im Bereich um den Tatort verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102-809-0.

