POL-RZ: Airbags entwendet

Ratzeburg (ots) – 04.10.2016 – Glinde Im Zeitraum vom 04.10.2016, 16:30 Uhr bis 05.10.2015, 19:45 Uhr, brachen unbekannte Täter in Glinde in den Straßen Weidenweg, Auf dem Brink, Schlehenweg, Am Sportplatz, Haidberg, Goothegen und Am Spitzwald durch Manipulation an den Türschlössern (u.a. Schlossstechen, Schlossziehen) in insgesamt 12 Pkw (Seat, Mini Cooper, VW, BMW, Skoda) ein. Entwendet wurden Airbags und Navigationsgeräte. Die Schadenshöhe wird insgesamt auf ca. 13.000,- Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zu den Aufbrüchen machen? Wem sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in und um die o. g. Straßenzüge herum, verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040/ 727707-0.

Quelle: presseportal.de