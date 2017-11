Ratzeburg (ots) – Kreis Stormarn – 21.11.2017 – Wentorf/HH Am 21.11.2017, gegen 03.10 Uhr, wurde der Polizei gemeldet, dass auf dem Recyclinghof in Wentorf/HH der Einbruchalarm ausgelöst worden war. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen schnell vor Ort. Beschädigungen am Zaun des Recyclinghofes konnten nicht festgestellt werden. Auch wurde offensichtlich noch nichts entwendet. Im Rahmen der parallel zur Tatortaufnahme eingeleiteten Fahndung sind in unmittelbarer Nähe zum Recyclinghof zwei Männer (44 u. 49 Jahre, beide aus Geesthacht) angetroffen worden. Während der Überprüfung beider Personen konnten bei diesen zwei kleine Tütchen mit einem weißen Pulver sowie ein Springmesser aufgefunden werden. Bei dem weißen Pulver soll es sich nach Angaben der beiden Geesthachter um die Droge Speed handeln. Diese Angabe wird noch geprüft. Ob die beiden Männer auch mit der Alarmauslösung in Verbindung stehen, müssen weitere Ermittlungen ergeben. Beide machten von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Das Pulver und das Springmesser wurden beschlagnahmt. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen versuchten Einbruches und des Besitzes von Betäubungsmitteln sowie eines verbotenen Gegenstandes (Springmesser) eingeleitet. Beide Männer sind nach Feststellung Ihrer Identität wieder entlassen worden.

Quelle: presseportal.de