Ratzeburg (ots) – Glinde Am 10.01.2019, gegen 20.05 Uhr, befuhr ein 52-jähiger Reinbeker mit einem Opel Kleintransporter die K 26 (Reinbeker Weg) in Glinde und wollte an der Kreuzung Schlehenweg nach rechts in Richtung K 80 abbiegen. Beim Abbiegen verlor der 52-jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Straße ab und rutschte seitlich einen Abhang hinunter. Dort kippte das Fahrzeug um und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug selbstständig verlassen. Zeugen meldeten den Unfall der Polizei. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung stellten die Beamten starken Atemalkoholgeruch bei dem Unfallfahrer fest. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von 2,1 Promille. Daraufhin ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an und stellten den Führerschein sicher. Der 52-jährige wurde durch den Unfall nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.

Quelle: presseportal.de