POL-RZ: Auf der Autobahn überschlagen

Ratzeburg (ots) – BAB 1, Todendorf Am 15.06.2017, gegen 02.25 Uhr, kam es auf der BAB 1, Höhe Todendorf, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 49-jähriger Mann aus Scharbeutz fuhr mit einem BMW auf der A 1 in Richtung Norden. Nach eigenen Angaben nahm er einen Schatten auf der Fahrbahn wahr, den er mit einem Menschen oder einem Tier in Verbindung brachte. Daraufhin vollzog er ein Ausweichmanöver, verlor dabei jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Dadurch überschlug sich der BMW und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 49-jährige konnte sein Fahrzeug selbstständig verlassen. Er wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Ferner wurden 11 Elemente der Schutzplanke beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 27.000,- Euro.

Quelle: presseportal.de