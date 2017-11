Ratzeburg (ots) – Kreis Stormarn – 18.11.2017 – BAB 1 / Lasbek Am 18.11.2017, gegen 12.20 Uhr, kam es im Verlauf der BAB 1, in Höhe Lasbek zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 32-jähriger Mann aus Sereetz fuhr mit einem BMW bei regennasser Fahrbahn auf dem rechten Fahrstreifen der A 1 in Richtung Süden. In Höhe der Gemeinde Lasbek verlor der 32-jährige, vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Hierbei drehte sich der BMW auf der Fahrbahn, stieß vorne und hinten links gegen die rechtsseitige Schutzplanke und kam auf dem Seitenstraßen zum Stehen. Der Unfallfahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. An dem BMW entstand erheblicher Sachschaden. Ferner wurden sechs Elemente der Schutzplanke beschädigt. Durch den Unfall sind Trümmerteile auf die Fahrbahn geschleudert worden. Der Fiat einer Bad Schwartauerin wurde beim Überfahren eines dieser Teile leicht beschädigt. Sie selbst blieb unverletzt und konnte Ihre Fahrt weiter fortsetzen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 7000,- Euro. Für das Beseitigen der Trümmer von der Fahrbahn musste die Fahrtrichtung Süden kurzfristig voll gesperrt werden.

Quelle: presseportal.de