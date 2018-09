Ratzeburg (ots) – 28. September 2018 | Kreis Stormarn – 27.09.2018 – Glinde Am 27.09.2018, gegen 20:55 Uhr, kam es auf dem Schulgelände der Sönke-Nissen-Schule in Glinde zu einer räuberischen Erpressung. Drei Jugendliche aus Glinde und Umgebung (16, 16 und 17 Jahre) gingen von den Basketballplätzen in Richtung Schulgebäude. Im Bereich einer Treppe trat plötzlich eine männliche Person auf sie zu. Der Mann bedrohte die Geschädigten mit einer schwarzen Waffe. Die drei Jugendlichen sind dann schnell davon gelaufen und wurden von dem Mann verfolgt. Den einen Jugendlichen konnte der Tatverdächtige einholen und die Herausgabe von Bargeld erzwingen. Nachdem der Täter das Bargeld des 17-jährigen erbeutete, ging er in Richtung Markt davon. Die Geschädigten wurden durch den Überfall nicht verletzt. Sie gingen nach Hause und verständigte von dort die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Der Täter wird wie folgt beschrieben: – ca. 180 cm groß – etwa 18 Jahre – schlank – schwarzes, etwas längeres Haar bekleidet mit – einer schwarzen Hose – schwarzes Oberteil Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zur Tat oder dem Täter machen? Wem ist Donnerstagabend eine Person aufgefallen, auf die die Beschreibung zutrifft. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040-727 70 7-0

Quelle: presseportal.de