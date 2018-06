Ratzeburg (ots) – BAB 1 Barsbüttel Heute Morgen, gegen 09.10 Uhr, kam es auf der BAB 1, Fahrtrichtung Hamburg, in Höhe Barsbüttel, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist der 60-jährige Fahrer eines Opel Movano auf der mittleren von drei Fahrspuren aus bislang unbekannten Gründen auf ein am Stauende stehenden Sattelzug aufgefahren. Durch den Aufprall wurde der Opelfahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der 60-jährige erlitt durch Unfall lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus eingeliefert. Der 41-jährige Sattelzugfahrer blieb unverletzt. An dem Opel entstand Totalschaden. Der Sattelzug konnte seine Fahrt fortsetzen. Die Autobahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen in Fahrtrichtung Süden voll gesperrt werden. Um 11.45 Uhr wurde die Autobahn wieder vollständig frei gegeben.

Quelle: presseportal.de