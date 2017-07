POL-RZ: Auffahrunfall auf der BAB 1

Ratzeburg (ots) – BAB 1 / Großhansdorf Am 11.07.2017, gegen 10:00 Uhr, kam es im Verlauf BAB 1 in Fahrtrichtung Hamburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person lebensgefährlich verletzt wurde. Ein 65-jähriger LKW-Fahrer aus Halstenbek befuhr die BAB 1 in Richtung Hamburg, kurz hinter dem Rastplatz Buddikate fuhr dieser auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug auf. Der 49-jährige Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Der 65-jährige wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt, konnte jedoch zwischenzeitlich geborgen und in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Autobahn war Richtung Hamburg für 90 Minuten voll gesperrt, zwischenzeitlich ist der linke Fahrstreifen wieder freigegeben.

Quelle: presseportal.de