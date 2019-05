Ratzeburg (ots) – 10. Mai 2019 | Kreis Stormarn – 09.05.2019 Barsbüttel Am 09.05.2019, gegen 14:40 Uhr, kam es im Verlauf der Landesstraße 82, Siebenbergen in Elmenhorst zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden. Eine 51-jährige Mercedes-Benz-Fahrerin aus Siebenbäumen befuhr die L 82 aus Richtung Elmenhorst kommend in Richtung Bargteheide. Nach ersten Erkenntnissen musste die 51-jährige Frau verkehrsbedingt halten. Die hinter ihr fahrende 36-jährige aus Tremsbüttel fuhr mit einem Ford Focus auf. Die Ford-Fahrerin sowie ihre 9-jährige Tochter und der 10-jährige Sohn wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 51-jährige Frau aus Siebenbäumen wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 7.500,- Euro.

Quelle: presseportal.de